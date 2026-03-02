Ecopetrol inició la exportación de crudo en el primer buque contratado para su uso exclusivo

Ecopetrol inició la exportación con el buque tanque Atlantic Majesty, el primero de uso exclusivo de la petrolera, que moverá 1 millón de barriles de crudo pesado por mes para entregar a clientes en Estados Unidos.

El buque Atlantic Majesty moverá el 25% del crudo exportado por la empresa al Golfo de Estados Unidos y esto le permite alcanzar una rentabilidad adicional de 6,25% en el producto vendido.

“La incorporación de la embarcación bajo la modalidad de Time Charter le permite a Ecopetrol alcanzar una rentabilidad adicional de 6.25% en el producto vendido, con mayor flexibilidad operativa, control de programación, eficiencia en costos, altos estándares de seguridad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio en las operaciones marítimas”, señaló la petrolera.

La entidad señaló que el buque cuenta con un sistema lavador de gases del combustible denominado “scrubber”, que reduce la huella de carbono en zonas costeras y ciudades portuarias.

Las características del buque

Ecopetrol señaló que este buque tiene una capacidad de cargue de hasta de 600 mil barriles de exportación, a través de un sistema de tanques que reemplaza el oxígeno por un gas inerte, para transportar el crudo de forma segura.

Recorrerá 3.172 millas náuticas por mes, en un contrato que dura cuatro meses para realizar operaciones de exportación e importación de crudos y atender de forma continua la oferta de crudos a mercados internacionales y la dieta de crudos de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

¿Qué representa EE. UU. para Ecopetrol?

La empresa señaló que el mercado de Estados Unidos es uno de los más relevantes para la comercialización internacional de crudo, con un promedio de 4 millones de barriles vendidos al mes, que representan el 36% del total exportado por Ecopetrol.

“Con el Time Charter se reforzará la oferta integral a este destino y la posición de la compañía como un actor confiable y activo en la cadena de suministro energético global”, afirmó la compañía.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia, con más de 18.000 empleados. En Colombia, es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México) y Brasil; a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.