Denuncian aparición de pandillas en Cúcuta

Habitantes de la comuna seis alertaron a las autoridades sobre la presencia de pandillas en ese sector, que compromete varios barrios de la ciudad.

Luis Francisco Puerto, Edil de la zona dijo a Caracol radio que “se ha observado recientemente a un grupo de venezolanos en motocicleta a cualquier hora y lugar amenazan a las personas despojándolas de sus elementos de valor, esto pasa en especial en los asentamientos que están ubicados por el barrio El Trigal, Toledo Plata por esas zonas en especial donde han invadido llegando a tomarse estos terrenos".

Para el líder comunal frente a esta compleja situación, “hemos tenido que han tenido que adaptar cámaras y alarmas, otros se están armando se están armando con frentes, para evitar el ataque de esos delincuentes”

"La policía no viene por aquí, y que le ha tocado a la gente defenderse porque la gente está cansada, esa ha sido la única salida para sentirse protegidos, no es justo que por doquier algunos delincuentes hagan a sus anchas, atropellando a la gente, ojalá se actúe a tiempo y no traiga tragedias, por eso es importante que la policía haga presencia".

“Así como hacen planes especiales junto con la Policía y el Ejército, esperamos se realicen tomas masivas y poder extinguir a estas bandas delincuenciales, porque los habitantes no sienten la presencia gubernamental en la zona”, dijo el líder comunal.