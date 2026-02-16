Tres presuntos integrantes de ‘Los J’, a la cárcel por crimen de veedor en Cúcuta

Cúcuta.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero, señalados integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’, por su presunta responsabilidad en el homicidio del veedor ciudadano y defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024 en Cúcuta.

De acuerdo con el ente acusador, entre los procesados se encuentra el señalado cabecilla de la estructura ilegal, Jairo Andrés Miranda Ramírez, conocido como ‘J’, quien “habría ordenado el crimen por el liderazgo que ejercía la víctima”.

Las investigaciones indican que el grupo habría realizado seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que Brayan Stiven Rolón Borges, alias ‘Drone’, presuntamente se encargó de hacer labores de vigilancia y seguimiento, mientras que Johan Hernán Martínez Romero habría participado en la coordinación y recopilación de información sobre los desplazamientos y el esquema de protección del líder social.

El homicidio se registró cuando Ortega Acero se encontraba con su equipo de protección y fue atacado con arma de fuego por dos personas, entre ellas un menor de edad que murió en el lugar en medio del intercambio de disparos.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los tres procesados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.