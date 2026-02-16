Un adulto mayor fue secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Momentos de angustia vive una familia en el municipio de Ocaña tras el secuestro de Jorge Trigos Álvarez, un adulto mayor de 75 años, ocurrido en la tarde de este domingo en el barrio El Llano.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, el hombre fue interceptado y obligado a subir a un vehículo de color naranja en el que, presuntamente, se movilizaban los responsables del rapto.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su paradero ni sobre los autores del hecho.

La situación genera mayor preocupación debido a su estado de salud.

Don Jorge padece problemas de tensión arterial, colesterol y tiroides, y actualmente se encuentra bajo tratamiento médico permanente, lo que hace urgente que reciba sus medicamentos de manera continua.

Ante esta situación, sus familiares hicieron un llamado directo a quienes lo mantienen retenido para que respeten su vida, tengan en cuenta su condición médica y le garanticen el derecho a la libertad.

Mientras tanto, esperan que las autoridades avancen en las labores de búsqueda que permitan dar con su ubicación y lograr su pronto regreso a casa.