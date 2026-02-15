Un hombre habría sido asesinado por su hermana en Pamplona, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un hombre de 41 años habría sido asesinado en medio de una riña registrada hacia las 12:10 de la madrugada de este domingo 15 de febrero en el parque principal de Pamplona.

La víctima fue identificada como Raimundo Celis, quien, según la información preliminar, resultó herido con arma blanca a la altura del cuello en inmediaciones del Hotel Ursúa, en plena vía pública.

Tras el hecho, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la lesión.

Por estos hechos fue capturada Xiomara Celis, de 30 años, hermana de la víctima, quien es señalada por las autoridades como la presunta responsable del ataque.

La mujer fue dejada a disposición de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.