Seis homicidios en menos de 24 horas en Norte de Santander

Norte de Santander.

Seis personas fueron asesinadas en hechos aislados ocurridos en menos de 24 horas entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, 15 de febrero, en diferentes municipios de Norte de Santander.

El primer caso se registró hacia las 9:05 de la noche del sábado en el sector del puente Benito Hernández, sentido Pinar del Río – San Rafael, en jurisdicción de Cúcuta. Allí fue asesinado Luis Carlos Gil Guerrín, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta Yamaha N-Max junto a su pareja sentimental. Según el relato entregado a las autoridades, un hombre que se transportaba en una motocicleta GN-125, de contextura delgada y camisa azul, se acercó y disparó sin mediar palabra, dejándolo tendido sobre la vía.

Horas más tarde, a las 12:10 de la madrugada del domingo, se registró otro homicidio en el parque principal de Pamplona, donde un hombre de 41 años murió tras ser atacado con arma blanca en medio de una riña. Por este hecho fue capturada una mujer de 30 años, hermana de la víctima, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

En la mañana del domingo fue hallado el cuerpo sin vida de una persona con dos impactos de arma de fuego en el sector conocido como Puente Amarillo, entre Aguaclara, zona rural de Cúcuta, y el municipio de Puerto Santander. Una funeraria se desplazó al lugar para realizar el traslado del cadáver.

Posteriormente, hacia las 11:30 de la mañana, se conoció el homicidio de un habitante en condición de calle en el barrio Prados del Este, también en Cúcuta, donde el cuerpo quedó tendido en vía pública.

De igual forma, en el corregimiento La Gabarra, jurisdicción de Tibú, fue encontrado el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

Finalmente, otro caso se reportó en el sector del puente del municipio de El Tarra, donde fue hallada una persona asesinada con arma de fuego.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer cada uno de estos hechos violentos registrados en el departamento.