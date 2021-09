Alertan de llamadas sobre que Coomeva se liquida

Pacientes de Coomeva en Bucaramanga denunciaron en Caracol Radio que desde hace unos días han recibido llamadas de otras EPS consultando el cambio de la entidad debido a que esta inició el proceso de liquidación.

Es el caso de Ligia Bermúdez quien denunció que la han llamado en repetidas ocasiones para que se traslade, sin embargo, asegura que de Coomeva no le han informado nada y "temo que, si me paso a otro seguro, al final me quede con un mal servicio o me quede sin EPS".

La Superintendecia de Salud informó que es falso que la EPS se haya liquidado y que ninguna entidad prestadora de servicios de salud tiene la potestad para reasignar usuarios.

Explicó que Coomeva se encuentra bajo toma de posesión, una medida especial donde "se adelanta un diagnóstico del estado de la EPS y el agente especial designado determinará las alternativas para estabilizar su operación y garantizar la atención de los usuarios".