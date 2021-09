En Risaralda fueron hallados dos cuerpos flotando sobre el río Cauca

A orillas del río Cauca, en el sector de Estación Pereira, aparecieron dos cuerpos, aparentemente el de un hombre y una mujer, que presentan varios impactos de bala, incluso el cadáver de una de las víctimas, según relatos de testigos, estaba decapitado y no tenía un brazo.

Inmediatamente, las autoridades hicieron presencia en la vereda Beltrán del municipio de Marsella para realizar el respectivo levantamiento; sin embargo, el único cuerpo que pudo ser rescatado no ha podido ser identificado debido al alto grado de descomposición en el que se encontró.

Así lo dio a conocer el coronel Javier Raúl Gallego, comandante de la Policía de Risaralda, quien explicó que están determinando si en los departamentos vecinos hay alguna denuncia de desaparición de algunas personas con las características de los cuerpos en cuestión.

El otro cuerpo que fue visto en el sitio fue arrastrado por la corriente y aún no se ha podido rescatar. Es importante señalar que este no es el primer caso de cuerpos hallados en afluentes de la región; por eso, los defensores de derechos humanos piden a las autoridades no desestimar las denuncias e implementar acciones urgentes.