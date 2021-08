Galletas como piedras, yogures y frutas dañadas, reciben del PAE en Boyacá

Durante los últimos días, se ha presentado una lluvia de criticas, denuncias e inconformismo total por parte de padres de familia, docentes y estudiantes, pues han evidenciado con videos la mala calidad de los alimentos y las raciones industrializadas que están llegando para los niños de varios colegios del departamento de Boyacá.

“Es indignante la forma en la que están entregando estos alimentos: galletas que están tan duras como una piedra, yogures vencidos, aguados, con mal olor, frutas descompuestas que no se pueden comer, y esto no es lo que merecen nuestros niños, estas raciones se pagan con dineros públicos, es un descaro y nada digno lo que hacen”, dijo una madre de familia desde Turmequé (Boyacá).

Pero no solamente son denuncias que se han recogido en los municipios pequeños del departamento: hasta en su capital, Tunja, las mismas autoridades locales advirtieron del despropósito con el que están recibiendo las comidas, y por eso se pronunciaron y dijeron que la Administración Municipal no aceptará alimentos que no cumplan con la calidad para los estudiantes.

La Administración del alcalde de Tunja Alejandro Fúneme, se reunió con el contratista del Plan de Alimentación Escolar en Tunja para solicitar garantías en el suministro de los alimentos a los niños, niñas y adolescentes, por tal razón, el secretario de educación, José Moreno, el equipo PAE y representantes de los rectores de las Instituciones Educativas lideraron compromisos para la entrega oportuna y a tiempo, la calidad del panificado, el estado de la fruta, rotulados, entre otros.

Para tal fin, se harán controles estrictos y rigurosos en las bodegas para verificar el estado de las frutas y los gramajes, se cambiará el panificado, contratando el suministro a un proveedor local, para fomentar la reactivación económica.

Adicionalmente, en Tunja, se está evaluando por parte de la entidad territorial y el contratista la fecha de inicio para cambiar la ración industrializada por preparada en sitio en las Instituciones donde la capacidad de los restaurantes escolares, los aforos y los protocolos de bioseguridad lo permitan.

En Tunja se realizará control permanente de la calidad de los alimentos y los tiempos en los que sean entregados.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, sostuvo en Caracol Radio que no se descartan sanciones para quienes incumplan con las normas de entrega de alimentos del PAE: “por nada del mundo podemos permitir que las raciones estén llegando en mal estado, y elevamos un llamado de atención muy fuerte a los contratistas y a los operadores del PAE, que no será tolerable el que entreguen frutas en malas condiciones, o alimentos vencidos o a punto de vencer, y en eso seremos muy estrictos, eso es prohibido y es un delito, y estas denuncias están siendo investigadas. Estaremos acompañados del gerente del PAE, de la secretaria de educación y demás personas jurídicas para hacer las advertencias necesarias al respecto”.

Este lunes 30 de agosto, el mandatario de los boyacenses, hará públicas las decisiones jurídicas y disciplinarias que puedan tomarse al respecto en el departamento.