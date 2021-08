Dau se reunirá con congresista de EE.UU. sobre posible llegada de afganos

El alcalde de Cartagena, se refirió a la posible llegada de refugiados afganos a la ciudad. William Dau manifestó que hasta el momento no ha tenido contacto con el presidente Iván Duque sobre el tema, como sí lo han hecho otros mandatarios del país.

“No he hablado con el Presidente de la República sobre recibir refugiados afganos aquí. Escuché en radio que algunos alcaldes han manifestado su buena voluntad de recibir, nosotros no hemos solicitado que traigan para acá, pero si nos mandan ahí los recibimos porque ya hemos recibido tantos venezolanos. Todos somos humanos”, expresó.

Dau anunció que en las próximas horas sostendrá una reunión con un congresista de los Estados Unidos con el propósito de tratar este tema.

“Está tentativamente programada una visita de un congresista de EE.UU., con quien sí trataré el tema de los refugiados afganos si es que vienen para Cartagena”, aseveró.

El alcalde Dau también puntualizó: “nadie ha hablado conmigo, lo que si escuché en radio es que parece ser que van a estar siendo enviados a Cali, Barranquilla y Cartagena. Si vienen para acá sí me parece una falta de respeto no haber consultado con el alcalde. De pronto es que van a mandar a otras partes de Bolívar, no sabemos, pero ahí lo veremos”.