Llamado a las personas para el Sisbén IV /

La Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga hizo un llamado urgente a más de 9400 personas que aún no están en el sistema de Sisbén IV y que deben agendar la visita inmediatamente.

Los beneficiarios deben solicitar que funcionarios de la entidad los asesoren para que sean clasificados bajo la metodología IV.

Explicaron que esto es indispensable para mantener activa la afiliación a la EPS y su derecho como asegurados afiliados.

El proceso estará para aquellos del régimen subsidiado que no tengan metodología del Sisbén IV; los activos por afiliación de oficio en el régimen subsidiado que no tengan metodología IV y afiliados activos (régimen contributivo) por emergencia, por no tener capacidad de pago.