13 feb 2026 Actualizado 14:26

Alcalde de Bucaramanga recorrerá tramos de ciclorrutas que va a modificar

El mandatario anunció en Caracol Radio ajustes a la infraestructura usada para la circulación de ciclistas.

Bucaramanga

Horas después del anuncio de las modificaciones a la ciclo-infraestructura, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, recorrerá los tramos en los cuales se efectuarán las modificaciones.

El mandatario irá con su equipo de trabajo a la carrera 21, uno de los sectores donde se construyó uno de los corredores exclusivos para los usuarios de la bicicleta.

El alcalde aseguró que debe atender una premisa: que se conserven los 20 kilómetros de la ciclo-infraestructura construidos durante la administración de Rodolfo Hernández.

Lea también: Alcalde de Bucaramanga levantará y adecuará dos tramos de las ciclorrutas

Portilla afirmó que se acaba la segregación rígida, es decir que tumbarán el separador en concreto del corredor para los ciclistas. En su lugar, se instalarán taches tragaluz y pintura, en un esquema como el que vio el mandatario en ciudades de Estados Unidos.

En la entrevista con Caracol Radio, el alcalde también precisó que habrá cambios en el corredor de ciclistas de la carrera 35 en el sector del Prado.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

