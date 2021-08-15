¿Y ahora? no dejaron entrar los camiones recolectores a Aguachica

Bucaramanga

Con la basura a bordo se quedaron los vehículos recolectores de las empresas de aseo de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, tras la negativa de la comunidad para dejarlos entrar al municipio de Aguachica, en donde se iba a hacer la disposición final de los residuos.

Los habitantes de la localidad bloquearon la vía de acceso para impedir el paso de los camiones y reiteran su rechazo a la posibilidad de disponer las basuras en el lugar, tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco.

Gabriel Abril, gerente de la Piedecuestana de Servicios Públicos, aseguró que ante el riesgo que corrían los conductores debido al alto grado de molestia de los habitantes de Aguachica, se les dio la orden de regresar.

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"Decidimos retirar al personal de los vehículos compactadores porque no había solución en el momento para que los dejaran pasar y era poner en riesgo a los operadores y el personal y procedimos a dar la orden de regreso", dijo Abril.

Mientras tanto, el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, advirtió que tras las problemática se atraviesa por una "situación de calamidad".

Los mandatarios del área metropolitana de Bucaramanga adelantan una reunión para definir y buscar nuevas soluciones ante la problemática de no tener en dónde disponer los residuos sólidos de los santandereanos.