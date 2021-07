Abrir vacunación COVID sin recursos es muy preocupante: Sindess Quindío

Desde el sindicato de trabajadores de salud alertaron porque ante la eventual apertura de la vacunación COVID advierten que el gobierno no ha girado los recursos a los hospitales y no habría personal suficiente.

Así lo manifestó la presidenta de Sindess Quindío, Silena Botero al referirse al anuncio del ministerio de salud que a mediados de agosto se abriría el proceso de vacunación contra el coronavirus para toda la población mayor de 18 años de edad.

La sindicalista agregó que “es muy preocupante ese anuncio, porque habría que aumentar la capacidad instalada en todos los hospitales y eso no se puede ser de un momento a otro, segundo el tema económico, porque los hospitales no cuentan con recursos para contratar más personal y el estado no ha asumido la responsabilidad en cancelar todo lo que les debe por vacunación COVID”

Finalmente señaló que eso sería desbordar la capacidad y la atención y no habría como responder ante ese desafío.

En el Quindío a la fecha se han aplicado 352.529 dosis de vacunas COVID y los hospitales aún no han recibido los recursos para ese proceso.