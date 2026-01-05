Intento de hurto a adulta mayor en Neiva no dejó capturas por falta de denuncia

La Policía confirmó que el hecho ocurrido en el barrio Los Andes no se judicializó porque el robo no se consumó y la víctima decidió no interponer querella.

La Policía Metropolitana de Neiva entregó detalles oficiales sobre el intento de hurto a una adulta mayor registrado en el barrio Los Andes, hecho que quedó evidenciado en videos difundidos en redes sociales. Según explicó el coronel Héctor Betancourt, dos personas habrían intentado despojar de sus pertenencias a la mujer, pero gracias a la reacción de la comunidad el robo no se concretó.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención la víctima cayó desde su propia altura y uno de los presuntos responsables logró huir en motocicleta, mientras que el otro fue retenido por ciudadanos. Sin embargo, al no consumarse el hurto y al no perderse ningún elemento, la mujer y sus familiares decidieron no presentar denuncia formal ante las autoridades.

El coronel Betancur aclaró que, al tratarse de un delito que requiere querella para avanzar en una judicialización, la Policía solo pudo realizar la identificación plena del sospechoso retenido y aplicar los protocolos correspondientes. En cuanto al estado de salud de la adulta mayor, indicó que no se solicitó ambulancia, ya que los familiares no consideraron necesaria la atención médica en ese momento.

Foto redes. Ampliar

Finalmente, el oficial hizo un llamado a la comunidad para evitar la justicia por mano propia y los llamados casos de “paloterapia”. Recalcó que cualquier agresión contra un presunto delincuente también constituye un delito y debe responderse ante la ley, insistiendo en que lo correcto es inmovilizar al sospechoso y dar aviso inmediato a la Policía para garantizar el debido proceso.