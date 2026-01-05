Cerca de 1.500 ejemplares engalanaron el 40° Desfile a Caballo de la Feria de Manizales

Manizales

Desde las primeras horas de este domingo 4 de enero de 2026, el sector de El Arenillo se convirtió en el epicentro de la tradición caballista colombiana. Con una participación que rozó los 1.500 binomios, se llevó a cabo la versión número 40 del Desfile a Caballo, el evento que marca el pulso del primer domingo de feria.

El recorrido, que inició a las 11:00 a.m; atravesó la Avenida Centenario, la emblemática carrera 23, luego tomó la carrera 222, pasó por Fundadores y se extendió por la Avenida Santander hasta la glorieta de San Rafael. Según reportes preliminares de las autoridades, el comportamiento de los asistentes y participantes permitió que la jornada transcurriera con normalidad.

Quince caballos devueltos por precarias condiciones

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, confirmó que antes de iniciar la cabalgata se prohibió el ingreso de quince equinos al evento, debido al estado de salud en el que se presentaron antes de iniciar el recorrido.

Esta detección temprana se dio gracias a la vigilancia de 70 médicos veterinarios, quienes estuvieron alertas a que los animales estuvieran en las mejores condiciones para recorrer las calles de la ciudad durante esta Feria.

Vigilancia por lo alto en la Feria

Además, la Alcaldía de Manizales confirmó la vigilancia aérea de la ciudad durante esta Feria con un helicóptero, gracias al el apoyo de la Regional N° 3 (Eje Cafetero) de la Policía Nacional.

Este lunes, pregón de la Feria con Sebastián Yatra en la Plaza de Bolívar

Con la culminación de la cabalgata, Manizales se prepara ahora para el Pregón de la Feria este lunes, que contará con la presentación central de Sebastián Yatra en la Plaza de Bolívar.