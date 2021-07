Un campesino quedó herido al pisar una mina en Tarazá

La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, Asocbac, denunció que el día 20 de julio un campesino de la vereda La Unión del municipio de Tarazá pisó una mina antipersona cuando se desplazaba por un camino de herradura hacia su lugar de trabajo en zona rural.

El labriego quedó con graves heridas ocasionadas en la cara y el resto del cuerpo por el artefacto explosivo detonado por él mismo cuando lo pisó.

“Las lesiones no fueron tan graves, pero requiere de una revisión médica de un especialista que no está en el municipio de Tarazá. La denuncia es que desde ayer le está diciendo a los familiares que lo van a remitir para otro sitio pero no han encontrado lugar”, aseguró William Muñoz, presidente de Asocbac.

Lea también:

La preocupación de los campesinos es que en ese territorio conocido como el Cañón de Iglesias hay muchas zonas abandonadas por culpa del conflicto y por ello tienen temor de que existan otros artefactos similares, por lo que piden un desminado humanitario en la zona.

Es de recordar que en ese territorio delinquieron las extintas Farc, luego los Caparros y actualmente está bajo el control del Clan del Golfo.