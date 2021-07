La consulta popular no tiene aspiraciones presidenciales: Fernando Carrillo

Desde Armenia, el exprocurador Fernando Carrillo anunció que la próxima semana comenzará la recolección de 2millones de firmas para solicitar que se adelante una consulta popular en Colombia que incluyen 10 reformas sociales.

Contexto: Exprocurador Carrillo propone una consulta popular para terminar el paro

El exministro participó en un foro sobre los 30 años de la constitución política en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt donde aprovechó para aclarar varios puntos de la consulta popular

Y manifestó “aquí no hay aspiraciones presidenciales de nadie, no tiene color político, no hay partidos, sino que somos académicos y muchos integrantes de la sociedad que estamos pidiendo que el 28 de noviembre que se van a elegir los consejos municipales de juventud se pueda incluir el tarjetón con esta consulta popular, estamos en una carrera contra el tiempo”

El exprocurador Carrillo está recorriendo varias regiones del país donde está dando a conocer esta propuesta de consulta popular.