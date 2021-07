Personal de la salud en Cúcuta en alerta por falta de medicamentos COVID-19

Muy preocupado se encuentra el personal médico en el oriente del país, debido al aumento desmesurado de los contagios que pueden llegar nuevamente a una ocupación del 100% de los servicios para la atención del COVID-19.



Esta situación en donde todas las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos UCI podrían estar al tope, obligaría al personal a tener que buscar otras alternativas para poder atender a los pacientes más críticos.



El doctor Adán Muñoz quien es el presidente del colegio médico de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que en estos momentos la responsabilidad debe ser de la ciudadanía para acatar las normas.



“No es solamente la preocupación de los contagios y que el número de camas está disminuyendo para prestar la atención, sino que en esa misma forma disminuyen los insumos para aplicárselos a los pacientes adecuadamente y como debe ser, igualmente pensando en la calidad de vida y atención porque el personal de atención son humanos y ellos también se cansan y después de un año y tres meses de estar en el frente activos es angustiante para ellos esta situación, se genera un cansancio físico y mental entonces pensemos en este profesional y en ese talento humano para poder darles un respiro, por lo tanto no sólo nos queda protegernos y cumplir las medidas de autocuidado que siempre se dicen: no salir si no es necesario, lavado de manos, usar el tapabocas y el distanciamiento social”, dijo el vocero.

Lea también: Transportadores preocupados por inseguridad en las vías



Indicó que así se esté en una etapa favorable de la vacunación, se deben mantener todos los protocolos de bioseguridad por parte de la ciudadanía y contribuir a bajar Los Altos índices de contagio.