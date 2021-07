Un joven de la comunidad LGBTIQ+ denunció un ataque homofóbico en Bello

Cristian Aguirre es un joven integrante de la comunidad LGBTIQ+ del municipio de Bello que fue agredido por su condición sexual el día martes. Según la denuncia de la víctima, ingresó a un cajero para retirar una suma de dinero y cuando salió comenzó a recibir agresiones verbales homofóbicas de tres hombres que estaban en el lugar.

“Unas personas extranjeras de Venezuela empezaron a decirme palabras homofóbicas como Galleta, mariquita. Palabras insultantes solo por el hecho de ser sexualmente diferente”, relató.

Pero los insultos pasaron a las agresiones físicas cuando quiso defenderse de uno de ellos que intentó tocarlo y quiso defenderse.

“Me lanzó la mano al bolsillo y me quitó mis pertenencias, también me iba a quitar el celular y yo lo apreté muy duro con la mano izquierda y ahí fue donde me dio una puñalada en el brazo”.

La víctima que hace parte de la Mesa de Trabajo para población LGBTIQ+ de esa localidad del norte del Valle de Aburrá, aseguró que la intención de los agresores inicialmente era agredirlo por su orientación sexual y, una vez lo hicieron cometieron el hurto y de inmediato huyeron del lugar en dos motocicletas.

“Me afectaron física y sociológicamente. Yo creo que es más fuerte la sociológica por ese maltrato que tienen hacia nosotros, no solo conmigo sino como población diversa”, agregó.

El joven Cristian Aguirre está recibiendo asesoría de las autoridades para interponer la denuncia correspondiente por los dos hechos, el hurto y la agresión homofóbica. Desde la mesa instaron a las autoridades a investigar el hecho y a la población le pidieron tolerancia y respeto por las diferencias sexuales y de género.