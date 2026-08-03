Terminales Medellín proyecta la llegada de 611.000 viajeros para la Feria de las Flores 2026

Medellín

Terminales Medellín proyecta movilizar cerca de 611.000 viajeros y 53.000 vehículos entre las sedes del Norte y del Sur con motivo de la Feria de las Flores 2026. Esta cifra de pasajeros se prevé para el periodo festivo comprendido entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

La entidad llega a esta festividad tras cerrar una exitosa temporada de mitad de año, en la cual se registraron 3.581.927 usuarios y 302.896 vehículos entre el 5 de junio y el 31 de julio. Los picos de mayor afluencia se concentraron durante los fines de semana con puente festivo.

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Para garantizar el flujo seguro de los visitantes que arriben a la ciudad durante la feria, se desplegó un trabajo articulado con la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y las empresas de transporte intermunicipal. El esquema operativo busca mantener una movilidad ordenada en ambas terminales.

Además de la atención al pasajero, la infraestructura de transporte se sumará a la agenda cultural de la ciudad. En la Terminal del Norte se llevará a cabo la Muestra de Músicas Populares y Bailables, mientras que la Terminal del Sur acogerá el Festival de Bandas y el Festival Parrandero para dar la bienvenida a los viajeros.