Sicarios asesinaron a un hombre en parqueadero de un mall reconocido del alto de Palmas

La condena fue proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra Willian Guerrero Gil, por homicidio y porte ilegal de armas.

Envigado, Antioquia

Un hombre fue asesinado en la mañana de este lunes 3 de agosto en el mall Viva Las Palmas, ubicado en el municipio de Envigado, tras ser atacado por sicarios.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima acababa de descender de una camioneta blindada cuando fue abordada por un hombre que se movilizaba en motocicleta y le disparó en varias oportunidades.

Autoridades investigan los móviles

Tras el ataque, unidades de la Policía y organismos judiciales llegaron al lugar para acordonar la escena y adelantar la inspección técnica al cadáver.

Las autoridades iniciaron la recolección de pruebas, la revisión de cámaras de seguridad y las entrevistas a testigos para establecer la identidad de los responsables y determinar los móviles del homicidio.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han reportado capturas relacionadas con este hecho.