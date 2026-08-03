Bomberos de Barbosa liquidan focos secundarios tras controlar emergencia por incendio forestal

Barbosa, Antioquia

Se presentó un incendio forestal en el sector Pico de Gallo, en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. Según información de las autoridades competentes, este se encuentra controlado en un 100 %.

16 unidades trabajaron de forma articulada para contrarrestar la emergencia entre ellas: Bomberos Voluntarios de Barbosa, Unidades de Cruz Roja, Unidades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN, de igual forma, se está a la espera del apoyo a través de sobrevuelos con drones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“En el momento tenemos solo pocos focos secundarios los cuales están realizando maniobras de liquidación con las unidades presentes y estamos a espera del apoyo del SIATA, quien ya viene en desplazamiento hacia el lugar para realizar un sobrevuelo con drones y poder dar las mediciones y el impacto de daños que ha presentado esta emergencia”, señaló la jefe operativa de Bomberos Voluntarios de Barbosa, la sargento Yeni Marcela Jaramillo.

En el momento, todas las unidades se encuentran realizando liquidación de focos secundarios, así como monitoreo, medición y evaluación de daños.

Desde el momento en que se conoció la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Barbosa, en articulación con las demás autoridades, realizaron la protección a las viviendas y a la comunidad aledañas al lugar de la conflagración.

Según las autoridades de Bomberos del municipio, pese al esfuerzo unificado, las condiciones topográficas del terreno y los fuertes vientos hicieron complejas las labores. De acuerdo con la información suministrada por Bomberos Voluntarios de Barbosa, durante la atención no se tuvo reporte de personas lesionadas, ni desplazamiento de fauna.

Por último, por parte de las autoridades se hizo un llamado a la ciudadanía y es para evitar las quemas, y así prevenir este tipo de emergencias, las cuales de presentarse podrían salirse de control.