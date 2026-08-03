Eventos especiales en Comfama Arví y Rionegro se suman a la agenda de la Feria de Flores

Medellín

Los Parques Comfama Arví y Rionegro ofrecerán una programación especial hasta el 9 de agosto para celebrar la edición 69 de la Feria de las Flores. La agenda integra conciertos, festivales gastronómicos, muestras artísticas, actividades tradicionales y espacios de naturaleza pensados para el disfrute de familias, residentes y turistas.

El Parque Comfama Arví, ubicado en el corregimiento de Santa Elena, desarrollará su agenda de eventos hasta el 7 de agosto. Entre sus actividades principales destacan el Festival de la Trova, la elaboración de una gran silleta y el Trueque de las Flores de los silleteros el 5 de agosto, además de una noche de viejoteca con el grupo Aracaona el 7 de agosto.

Para facilitar la llegada a la reserva de Arví, los afiliados a Comfama de categorías A y B cuentan con una tarifa especial de $3.500 por trayecto en la Línea L del Metrocable. Adicionalmente, al finalizar el recorrido del cable, la caja de compensación dispone de buses de traslado totalmente gratuitos para sus afiliados hasta la entrada del parque.

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Por su parte, el Parque Comfama Rionegro concentrará su oferta festiva del 7 al 9 de agosto dentro del emblemático pueblo Tutucán. La agenda contempla un Festival de Sancochos, desfile de arrieros, sainetes con personajes tradicionales y el desfile de las flores programado para el domingo 9 de agosto.

La propuesta musical en Rionegro estará a cargo de reconocidas agrupaciones y artistas locales como MT Band, Los Relicarios, Contradanza, La Candelosa del Caribe y Tutucan Band. Asimismo, los visitantes podrán acceder a atracciones mecánicas, senderos ecológicos, vivero y recorridos en bicicletas acuáticas y aéreas.

Ambos predios funcionarán como corredores turísticos seguros y adaptados para recibir familias con mascotas durante la temporada festiva. Las tarifas de ingreso para afiliados inician desde los $3.800 y la boletería se encuentra disponible tanto en las taquillas físicas de los parques como en el portal web oficial de Comfama.