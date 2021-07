Procuraduría me violó derecho a la defensa: William Pérez sobre su sanción

William Pérez Cantillo docente de la Universidad de Cartagena, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, y quien en un fallo disciplinario de la Procuraduría resultó sancionado por tres meses en sus funciones denunció que presuntamente le violaron el debido proceso, pues no le permitieron su defensa.

“Mi abogado presentó todos los alegatos y no se tuvo en cuenta que era una mnemotecnia, lo que se explicó que se trataba de un enlace salino. Eso de la venganza dulce placer, es cuando los halógenos, les arrancan a los electrones los elementos del primer grupo. Y sobre el sudor he pedido disculpas. Sobre la fotocopia, es un acto pedagógico de la tabla periódica porque el hidrógeno no iba en el lugar. Todo eso está bien explicado y no lo tuvieron en cuenta e incluso en el pliego de cargos, no aparecen las pruebas presentadas. Pero más grave aún, tomaron en segunda instancia como quejosa a la estudiante Nataly Paola Sierra del programa de Ingeniería de Alimentos; cuando en primera instancia dentro de la universidad se anuló el proceso y con ello, se anularon todas las entrevistas que se habían hecho allá. La retrotrajeron, la ingresaron en el nuevo proceso y ella en ningún momento dice que el profesor le ha faltado el respeto con las frases cuando le explique en la revisión del examen. Ningún estudiante ha dicho que le he faltado”, afirma el docente William Pérez.

Esta situación se encuentra denunciada ante la misma Procuraduría y se ha instaurado una acción de tutela para que se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, denunció que las presuntas faltas disciplinarias contra el docente William Pérez Cantillo, no son de la magnitud de gravedad de los actos de corrupción que se viven al interior de la Universidad de Cartagena.

Aseguraron que muchos de sus directivos supuestamente se han enriquecido de manera ilicitica despilfarrando miles de millones de pesos que por ley tienen que ser transferidos al Fondo de Previsión Social de la Universidad y la Procuraduría premió a la Universidad archivando todas las denuncias de corrupción que ASPU ha presentado.

“ASPU es el único sindicato que está denunciando la corrupción, se ha convertido en una piedra en el zapato y lo que está a la luz de los ojos es que funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría tienen vínculos laborales con la Universidad, lo que significa: contratos para mantener la corrupción, causando un gran detrimento a las finanzas públicas y de la universidad”, manifestó la organización sindical.