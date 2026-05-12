Denuncian amenazas contra movimientos estudiantiles en universidades públicas de Bogotá

En las últimas horas, funcionarios del Gobierno dieron a conocer un panfleto amenazante contra miembros de la comunidad de algunas universidades públicas de Bogotá, incluyendo a la Pedagógica, Distrital, Nacional y de Cundinamarca. El mensaje está firmado por un supuesto grupo armado denominado “Estado Mayor de Bloque Urbano”.

¿Qué dice el panfleto?

El panfleto relaciona a los movimientos estudiantiles con “milicias urbanas del ELN, EPL, y disidencias de las FARC”, y hace referencia a las movilizaciones recientes, calificándolas como una reactivación de “su lógica de caos y destrucción”.

Además, se señala a varios movimientos estudiantiles y a la “Primera Línea” de tener “financiación y orientación” de grupos criminales. El mensaje también incluye en sus amenazas al rector de la Universidad Helberth Choachi.

Puntualmente, la misiva incluye mensajes intimidatorios como “Es hora de volver a actuar, indumil en la frente será la respuesta” o “Pronto nos veremos nuevamente en donde piensan sembrar terror, a ver si son capaces de mantener lo que sus bocas profesan”.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

La amenaza generó reacciones inmediatas desde funcionarios del Gobierno nacional.

El viceministro del Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, rechazó los hechos a través de su cuenta de X, indicando que “No podemos volver a las épocas del terror en las Universidades”. Además, confirmó que habrá una reunión este martes 12 de mayo a las 5 de la tarde en el ministerio para abordar, entre otros temas, la seguridad en estos centros educativos, y en la que el viceministro asegura que la presencia del alcalde Galán es “fundamental”.

Por otro lado, también se pronunció el ministro de Educación, Daniel Rojas, señalando que estas amenazas son consecuencia de la estigmatización por parte de funcionarios de la alcaldía de Galán hacia los estudiantes y el rector de la Universidad Pedagógica.

“Después de estigmatizarles en todos los medios, les llega amenaza de muerte a ellos, a sus familias y al rector”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Sin embargo, aún no se ha verificado la veracidad o el origen del panfleto intimidatorio, que ya está en manos de las autoridades competentes.