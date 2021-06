"No incendié la oficina de registro"

El pasado 28 de mayo durante una jornada de protesta, el abogado Mauricio Yandar Paz fue señalado de haber participado en los hechos vandálicos que terminaron con la incineración de la sede de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Pasto.

Yandar fue detenido en esa fecha y conducido en un vehículo de la Policía Nacional, momento que quedó registrado en un vídeo que se hizo viral rápidamente en el que se aseguraba que su detención obedecía a la participación en el incendio de la mencionada sede. Horas más tarde fue dejado en libertad tras la imposición de un comparendo que fue retirado después de que éste realizara los descargos correspondientes.

En dialogo con Caracol Radio, Mauricio Yandar aseguró que a través de varios vídeos logró demostrar que no tuvo nada que ver en el hecho vandálico y que hasta el momento no ha sido vinculado a ningún proceso judicial por el mismo, no obstante se ha visto afectado por las estigmatizaciones y señalamientos de los que fue objeto.

Aseguró que ha iniciado acciones legales por injuria y calumnia en contra de quienes difundieron el vídeo acusándolo del grave hecho de vandalismo que mantiene hasta ahora restringidos los servicios de registro en la ciudad.