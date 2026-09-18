Orgullo nariñense: Logran seis nominaciones en los Premios de la Academia de la Voz 2026

De izquierda a derecha: John Alexander Inguilan, María José Arteaga Riascos y Rolando Garcés, los tres profesionales nariñenses nominados a los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2026.

Pasto - Nariño

Tres profesionales oriundos de Nariño fueron nominados a la sexta edición de los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2026, John Alexander Inguilan, María José Arteaga Riascos y Rolando Garcés reúnen seis nominaciones en categorías relacionadas con locución, doblaje, producción institucional y radio.

John Alexander Inguilan, oriundo de Guachucal, obtuvo tres nominaciones en locución comercial, caracterización de animados y e-learning, corporativos e institucional, cuenta con 12 años de trayectoria como locutor comercial, actor de doblaje y maestro de ceremonia.

María José Arteaga Riascos recibió dos nominaciones, una a Mejor Demo de Voz Comercial y otra a Mejor Voz Internacional de E-learning, Corporativos e Institucional, la comunicadora social y periodista también se desempeña como locutora comercial, actriz de doblaje, cantante y voice over bilingüe.

Rolando Garcés, oriundo de La Cruz y director de Tropicana Pasto, fue nominado a Mejor Voz Internacional de Radio e Identificación de Estaciones, además de su trabajo en radio se desempeña como voice over de LOS40 Colombia y ha participado en proyectos de doblaje y locución comercial.

La edición 2026 recibió 326 piezas de 283 participantes de 18 países, tras la evaluación del jurado fueron seleccionadas 131 nominaciones en 25 categorías y los ganadores se conocerán el 10 de octubre en Bogotá durante la gala de cierre del Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz 2026.