Agencia alemana entrega geles antibacteriales a comunidad de Santa Marta

Uno de los barrios más vulnerables de Santa Marta y en donde escasea el agua potable recibió kits de geles antibacteriales que fueron producidos por la estudiantes de la Universidad del Magdalena y posteriormente donados por la organización alemana Malteser Internacional con sede en el Magdalena.

Según un comunicado de la agencia extranjera, en total fueron entregados "4.390 botellas de gel antibacterial de tipo hospitalario con alcohol al 70%".

Los beneficiados de estos kits de higiene fueron los residentes de los sectores de Villa Betel, Milagros 1 y Milagros 2 de la capital del Magdalena.

Durante la jornada, Malteser Internacional llegó a la zona junto con el personal profesional en medicina general y psicología, quienes les brindaron charlas educativas a la comunidad para sensibilizar a los líderes de estos sectores sobre el uso adecuado del gel antibacterial y la importancia del lavado de manos en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por el coronavirus.

“Esta distribución de gel antibacterial tiene como objetivo minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en el marco del tercer pico epidemiológico, logrando beneficiar al 100% de las familias de este sector de la ciudad, a través del importante apoyo de líderes comunitarios y promotores de salud, quienes complementarán el proceso con una sensibilización del uso correcto del gel a los habitantes de sus respectivas comunidades", aseguró Faver Morales, gerente médico Magdalena de Malteser Américas.

Dijo además que "los cinco sectores de Villa Betel y Milagros 1 y 2 han venido recibiendo múltiples intervenciones de Malteser en términos de prevención y promoción, nutrición, asistencia médica y psicológica, control prenatal, entre otros, lo que ha generado un ambiente de confianza que garantiza el éxito de las actividades”

AGREDECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Por su parte, Nuris Duica, líder del barrio Villa Betel, agradeció la organización por esta ayuda humanitaria que beneficiará a toda la comunidad.

“Que Dios me los bendiga. Estamos muy agradecidos, no es el primer trabajo que realizamos con Malteser International, siempre han estado pendientes de las necesidades de nuestro barrio Villa Betel. Es importante porque en este barrio compramos el agua y hay personas que no tiene para lavarse las manos y ha sido una bendición el gel para toda la comunidad a ver si disminuimos un poco este virus”, dijo.

En medio del evento de entrega de estos geles antibacteriales, el personal de Malteser Américas realizó actividades enfocadas en "la importancia de lavarse las manos constantemente para mitigar la propagación del virus, y siendo muy enfáticos que el uso de gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos".

Cabe resaltar que, anteriormente se ha venido trabajando con entidades del Distrito y otras organizaciones de ayuda humanitaria, en la entrega de geles para que más personas tengan acceso a este tipo de productos durante la pandemia.

"MI Américas opera en Colombia desde el 2014 con la ejecución de proyectos de respuesta humanitaria y de desarrollo rural, atendiendo a población indígena, afro y mixta. En el 2020, apoyamos en las Américas a 250 mil personas, en La Guajira y el Magdalena alrededor de 24 mil personas", concluyó la organización.