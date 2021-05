“Se han generado perjuicios inconmensurables” al sector lechero de Caldas

El presidente del Comité de Ganaderos de Caldas ha dado a conocer a Caracol Radio, las dificultades que atraviesa el sector de la producción de leche en el departamento, ante los bloqueos de las vías que se han dado en medio de las manifestaciones sociales que se desarrollan en el país.

“Los más afectados son los lecheros, porque es un producto totalmente perecedero, no hay forma de guardar la leche más de un día, por lo tanto, al segundo día ya se está perdiendo la producción del día anterior en caso de no poder evacuarla, nuestros productores algunos han podido evacuar el 50, 60%, otros han estado totalmente bloqueados”, expresó Andrés Jaramillo Bernal, presidente de la organización gremial.

Advierte además que las empresas procesadoras de leche y otros derivados, ya han dejado de comprar insumos a los lecheros del campo debido a que no han podido comercializar sus productos a otras regiones, principalmente Pereira, Armenia, Valle del Cauca y Cundinamarca, por lo que el bodegaje está llegando al tope y las expectativas de venta continúan siendo bajas.

“En este momento la medida más fácil a tomar es cerrar la compra a los proveedores y los proveedores que finalmente son los ganaderos productores de leche, no tiene como almacenarla, no pueden decirle a sus vacas de un momento a otro que ya no produzcan más leche, que queden en vacaciones por unos días hasta que se reanude el mercado”, resaltó el dirigente.

Reitera que las protestas son válidas, pero en la medida en que no se vulnere el derecho de los productores del campo, especialmente de la zona rural que ha sabido sobrellevar las condiciones que la pandemia les ocasionó.

