¿Qué valor tiene la entrada a Piscilago 2025? Tarifas, descuentos y Km desde Bogotá

Piscilago, ubicado en el kilómetro 105 de la vía Bogotá-Girardot en Cundinamarca, se destaca por ser uno de los destinos turístico preferidos de los residentes de la capital del país, principalmente por su cercanía (123 kilómetros aproximadamente).

Este parque resalta por su combinación de entretenimiento acuático y compromiso ecológico. Ofrece más de 35 atracciones, incluyendo el Megatobogán de 504 metros, el más largo de Colombia, y Onda Extrema, que brinda la experiencia de gravedad cero.

Cabe destacar que, anualmente, Piscilago recibe cerca de 810.000 visitantes de todo el país y se proyecta alcanzar 1.200.000 para el año 2026.

Adicionalmente, alberga 833 animales de 126 especies, varios de estos rescatados del tráfico ilegal. También participa en proyectos de conservación de especies como el caimán llanero y el tití gris.

Asimismo, el parque implementa estrategias de recuperación de agua, reciclaje y uso eficiente de energía, incluyendo la sustitución de cloro por sal en la desinfección de piscinas.

Tenga en cuenta que este parque ha sido reconocido como ‘Travellers Choice’ por TripAdvisor en 2022 y clasificado sexto entre los parques más visitados de Latinoamérica por la ‘Themed Entertainment Association’.

Otros puntos que vale la pena destacar de Piscilago

Fue creado por Colsubsidio con el objetivo de ofrecer espacios recreativos accesibles para trabajadores afiliados y sus familias, lo que lo convierte en un parque con enfoque inclusivo. Aunque con el tiempo se abrió al público general, siendo un referente turístico del departamento de Cundinamarca,

Además, cuenta con uno de los herpetarios más completos del país, y su diseño paisajístico busca integrarse al ecosistema del bosque seco tropical, una de las zonas más amenazadas en Colombia.

Del mismo modo, tiene programas educativos en los que los visitantes pueden participar activamente, como talleres sobre reciclaje y biodiversidad.

Su infraestructura está pensada para minimizar el impacto ambiental, y emplea tecnologías limpias en el manejo del agua, lo que refleja su compromiso ambiental más allá de lo turístico.

¿Cuánto vale ir a Piscilago?

Este parque ofrece tres planes distintos para disfrutar de sus atracciones. En primer lugar, está ‘Piscilago con Todo’, que incluye almuerzo, helado, acceso ilimitado a atracciones y transporte ida y vuelta desde Bogotá, con salida única desde el Centro Comercial Mercurio.

Las tarifas dependen de la categoría: $105.500 para categoría A, $106.500 para B, $129.500 para C y $149.500 para quienes no están afiliados a Colsubsidio.

En segundo lugar, está el plan ‘Piscitour’, también incluye almuerzo, helado y acceso ilimitado a las atracciones, pero no ofrece transporte. Sus tarifas son más económicas: $68.500 para categoría A, $69.500 para B, $92.500 para C y $112.500 para no afiliados.

En tercer y último lugar, está el plan ‘Pasaporte Piscilago’, que ofrece únicamente acceso ilimitado a las atracciones del parque, siendo la opción más asequible. Los precios son $30.000 para categoría A, $31.000 para B, $54.000 para C y $74.000 para no afiliados.

Finalmente, vale la pena acotar que en los tres planes, los afiliados a Colsubsidio pueden llevar hasta cinco invitados por mes a precios especiales. El seguro de accidentes es opcional y se paga por separado.