“No porque lo condenaron vamos a recuperar la vida de mi niña”

Tras la condena 55 años de prisión, dada por el Juzgado del Circuito Municipal de Aguadas, para Juan Carlos Galvis, quien fue el autor del homicidio de María Ángel Molina Tangarife, de cuatro años, que acompañaba a su madre cuando se encontró con este hombre supuestamente para recibir unos regalos para sus dos hijas y que por un ataque de celos las agredió, secuestró a las menores y luego acabó con la vida de esta pequeña, Jenny Lorena Tangarife González, madre de la niña, dijo a Caracol Radio que esperaba le hubieran dado una condena mayor.

“Me esperaba que fuera mucho más largo porque la muerte de la niña. No es que diga que porque lo condenaron vamos a recuperar la vida de mi niña, pero si para que él sufra por lo que hizo”.

Hoy esta mujer sigue dando la pelea para recuperarse de las secuelas que le dejó este ataque que desencadenó un vértigo avanzado, pero con el tratamiento psicológico que sigue rigurosamente y la esperanza de volver a tener con ella a su hija menor de tan solo 22 meses, la mantienen fuerte.

“Gracias a Dios tengo la niña pequeña y me han aconsejado mucho que tengo que echar para adelante para que me puedan entregar la niña, porque no me la han entregado, entonces ahí luchando porque de todas maneras mi miedo sigue y mi corazón sigue muy partido”.

Los recuerdos de la pequeña María Ángel siempre estarán en su memoria, en medio de lágrimas habla de cosas tan pequeñas como su sonrisa, sus últimas palabras y la felicidad que irradiaba, esto lo mantiene intacto en su memoria.

“Me acuerdo mucho el 31 de diciembre, aquí en Aguadas salieron en un carro con la canción del Chavo del Ocho y en todo el parque se puso a bailar y a cantar. Y el día que pasó lo que pasó ella iba con nosotros normal, iba cantando, iba bailando y me gritaba que me amaba mucho y me abrazaba”.

Esta mujer que aún llora la pérdida de su hija y que se recupera con valentía de una agresión que casi le cuesta la vida a ella también, le habla a todas las mujeres que pueden ser víctimas como ella.

“Lo primero es que no confíen en nadie y que si tiene algo como lo que me pasó a mí que perdieron un hijo, pues que piensen en el otro bebé y pa´ delante, que piensen en ellas y en la familia, si la familia les apoya, seguir pa´ delante”.

