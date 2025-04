Programación especial de Semana Santa en Cali 2025: lista completa de eventos y cómo inscribirse

Entre el 13 y el 20 de abril se realizará la celebración religiosa de la Semana Santa, la Semana Mayor comenzará el próximo domingo 13 de abril con la celebración del Domingo de Ramos y finalizará el próximo 20 de abril con el Domingo de Pascua. Esta fiesta religiosa es muy famosa en distintas zonas del país como Popayán, Boyacá y Cali.

Días antes del inicio de la celebración religiosa, la Alcaldía de Cali anunció el programa para esta semana, que de acuerdo con información de la entidad, contará con “actividades religiosas, culturales, turísticas y deportivas para el disfrute de toda la familia”.

Conozca la programación para la Semana Santa en Cali, los recorridos que se realizarán por la ciudad, además de la programación del Primer Festival de Música Clásica de la ciudad, que se inaugurará en el marco de la celebración de la Semana Mayor.

Programación Semana Santa en Cali

Miércoles 16 de abril

4:00 p.m.: recorrido patrimonial e histórico por el centro de Cali. Inicio en la plazoleta Jairo Varela y final del recorrido en La Merced.

Jueves 17 de abril

7:00 a.m.: recorrido por la Comuna 20, salida desde el Centro de Salud de Siloé.

Viernes 18 de abril

4:00 p.m.: recorrido ‘Tesoros de las Iglesias de Cali’. Inicio del recorrido en la Iglesia La Ermita y fin en el Teatro Municipial.

Sábado 19 de abril

9:00 a.m.: recorrido Urbano de Naturaleza, inicio en el Edificio Coltabaco y finalización del recorrido en la Casa Obeso.

Además de esto, los ciudadanos y visitantes que quieran subir al Cerro de las Tres Cruces y a la Virgen de Yanaconas, podrán hacerlo durante toda la semana, entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Igualmente, quienes deseen podrán ingresar al Ecoparque Cristo Rey, podrán hacerlo entre el 13 y el 16 y el 19 y 20 de abril en tres horarios,9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m, el Jueves y Viernes Santo, el monumento podrá ser visitado entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., y entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. Tenga en cuenta que para poder ingresar será necesario contar con un registro y una reserva previa.

Primer Festival de Música Clásica

Dentro del marco de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, la Alcaldía de la ciudad lanzó oficialmente el “Primer Festival de Música Clásica: Nuevos Vientos de Ciudad”, un evento donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer orquestas y formatos de todo el país.

De acuerdo con Leydi Higidio, Secretaria de Cultura de la ciudad: “que estos “nuevos vientos de ciudad” sean una oportunidad para acercarnos a la música clásica y consolidar a Cali como un verdadero distrito cultural, llevando esta diversa oferta artística a iglesias, parques, centros culturales de toda la ciudad”.

10 de abril

4:00 p.m.: Grupo de Cámara (Cuerdas) Sidoc, en el Centro Cultural del barrio La Unión.

11 de abril

5:00 p.m.: Quinteto de Vientos Armonía, Plaza de Cayzed

12 de abril: Inauguración oficial del Festival de Música Clásica

7:00 p.m.: Orquesta Juvenil - Red de Orquestas de Medellín, Teatro Municipal Enrique Buenaventura

13 de abril

5:00 p.m.: Banda Sinfónica Instituto Departamental de Bellas Artes, Teatro Municipal Enrique Buenaventur

14 de abril

7:00 p.m.: Grupo Tamborimba, Teatrino Teatro Municipal,

15 de abril

3:30 p.m.: Grupo de Cámara Orquesta Joven de Colombia, Teatrino Teatro Municipal

16 de abril

7:00 p.m.: Orquesta Sinfónica Mensajeros de Esperanza, Parroquia Jesús Obrero

17 de abril

5:00 p.m.: Filarmónica de Cali, Teatro Municipal Enrique Buenaventura,

18 de abril

7:30 p.m.: Cuarteto de Cuerdas Victoria, Parroquia Cristo Resucitado

19 de abril: Clausura Festival de Música Clásica