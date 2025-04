Expertos analizan crisis energética en la región Caribe

Este martes se llevó a cabo un panel de expertos sobre el sector eléctrico, en la Casa de la Cultura La Perla, de la Universidad Simón Bolívar.

El evento contó con la participación del exsenador de la República, Jorge Enrique Robledo, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, Carlos Cardenas, director de ACIEM en el Atlántico, César Uparela, directivo de ACOPI, y el experto Oscar Imitola.

Se esperaban que asistieran los comisionados de la CREG William Mercado y Fanny Guerrero.

El excongresista Robledo habló sobre el Consejo de Ministros del lunes, donde el presidente Gustavo Petro se centró en la crisis que atraviesa el sector energético en esta zona del país.

Robledo argumentó que la crisis no se soluciona con la instalación de paneles solares, que es una de las propuestas del Gobierno.

También explicó que le pareció “desmedido” lo que confirmó Petro de que los estratos 4, 5 y 6 asuman la opción tarifaria.

“Toda esta crisis no se va a resolver a punta de paneles solares, eso es una exageración, eso no es posible, y menos posible en el corto plazo porque aquí estamos solicitando soluciones para ya. Y ese ataque que le hizo a los sectores de los estratos 4, 5 y 6, industrial y comercial, donde hay gente pobre como el tendero, zapatero, me parece completamente desmedido. En todo lo que dijo ayer no se planteó ninguna solución al problema, explicó Robledo.

El exsenador también cuestionó que el Gobierno Petro quiera traer gas desde Catar, un lugar que ha dicho se encuentra a 13 mil kilómetros.

Igualmente que ve muy “preocupante” que algunos comerciantes de la Costa se estén yendo al interior del país por las impagables altas tarifas de energía.

Más cuestionamientos al pago de la opción tarifaria

Otro panelista que cuestionó que los estragos 4, 5 y 6 asuman la opción tarifaria fue Carlos Cardenas, director de ACIEM en el Atlántico.

“Anoche ese Consejo de Ministros hubo información desacertada, imprecisa y confusa. Esa alternativa de la opción tarifaria no es la llamada a resolverlo, porque es un compromiso que hizo el Gobierno hace un año acá en Barranquilla, donde dijo que con recursos del Estado iba a asumir ese costo de la opción tarifaria y no es lógico que los usuarios asuman el costo”, indicó.

Asimismo, el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, se refirió a lo dicho por XM, operador que administra el mercado eléctrico del país, el cual presentó un informe al Consejo Nacional de Operación donde advirtió déficit de energía y alertó riesgo de apagón.

Acosta dijo “que el problema mayor que afronta el sector energético es que se encuentra en el más alto grado de estrés, por una estrechez de la oferta con respecto a la demanda, el margen entre estos indicadores no supera el 2%”.

Argumentó también que con la titularización de la deuda de los estratos 1, 2 y 3, que sería asumida por el Gobierno, se reduciría el costo de la factura hasta en un 24%.

Advierten posible apagón financiero

Finalmente, César Uparela, directivo de ACOPI, advirtió sobre un posible apagón financiero debido a las deudas que tiene el Gobierno.

“El Gobierno no tiene programado ni siquiera pagar los subsidios 1, 2, y 3, y en este momento Air-e está debiendo una alta cartera a los generadores con un acuerdo que llegaron para el suministro de energía porque estaba comprando en bolsa a más el 50%, y logró hacer unos contratos a un año con pagos mensuales y hasta el momento le han incumplido, entonces vamos a tener un apagón financiero y físico”, insistió.