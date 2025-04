Representante Carolina Giraldo denuncia ser víctima de amenazas por cuestionar publicidad de WestCol

Colombia

La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, denunció estar siendo víctima de amenazas por cuestionar una campaña publicitaria del influencer y streamer WestCol, en la que dice se vulneran los derechos de las mujeres.

Según explicó la congresista, luego de manifestar su descontento con lanzamiento de una hamburguesa llamada “La Perreirana” en un restaurante en Pereira, empezó a recibir mensajes ofensivos y amenazas con la foto de un arma.

“No vamos a permitir que se sigan utilizando nuestros cuerpos y nuestra identidad como herramientas de burla o estrategias publicitarias. Llamar a una hamburguesa ‘La Perreirana’ no es publicidad creativa, es una ofensa directa contra las mujeres de Pereira. Pereira es una ciudad de mujeres valientes, trabajadoras y luchadoras, no nos vamos a dejar pisotear”, indicó Giraldo.

“Maldita prostituta”, “ya te tenemos seteada, te vamos a buscar, Pereira es bastante pequeño y tú no te vas a salir con la tuya. Calle 13 ley 17, cuídese”, son algunas de las frases que se pueden leer en mensajes que le fueron enviados a la representante a la Cámara través de la red social X.

“Lo verdaderamente grave no es solo el video, sino el intento de silenciar a quienes lo denunciamos. No me van a callar con amenazas, llevo años defendiendo a las mujeres y presentando proyectos de ley como el de erradicación de la mutilación genital femenina y la ley recientemente aprobada de atención a Huérfanos por Feminicidio”, agregó.

A propósito de lo ocurrido, la congresista hizo un llamado a las autoridades para rechazar los actos de violencia en contra de las mujeres y también, responsabilizó a los autores de este tipo de contenidos de su seguridad y la de su familia.