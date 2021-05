Abierta plataforma para levantar suspensión en Familias en Acción Cartagena

Familias en Acción Cartagena hizo un llamado a todos los beneficiarios que en este momento se encuentran suspendidos, es decir, que no reciben el pago de su incentivo (no incluye personas que ya han sido retiradas), para que se acerquen a los puntos de atención o escriban a los correos electrónicos del programa, a fin de empezar el trámite para que puedan volver a cobrar su incentivo.

El módulo para realizar estos levantamientos de suspensión estará habilitado hasta el 24 de mayo por lo que no se podrá realizar ningún otro trámite o novedad tipo 1.

Hay que señalar que de los 2.471 suspendidos que hoy tiene el programa, la mayoría ya superan los 18 años, pero aún no han autenticado su documento de identidad, cédula de ciudadanía. La cifra de suspendidos mayores de 18 años es de 1.600.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción Cartagena dijo que se busca reducir el número de personas que tienen esta condición, en especial aquellos que no están cobrando o presentan inconsistencias en sus documentos de identidad. Hizo un llamado para que las personas con dificultades en el proceso de cobro se acerquen a los puntos de atención a solicitar asesoría personalizada.

Arrieta Caraballo recordó que entre las causales de suspensión están: que los tipos de documentos de identidad no correspondan con la edad de la persona; el número del documento de identidad, la fecha de expedición y/o la fecha de nacimiento del documento no concuerdan con los parámetros definidos, según directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil; el titular no se encuentra en las bases de focalización; posible fallecimiento de la titular, según lo reportado por el aplicativo de supervivencia o información suministrada por el equipo regional de Familias en Acción; posible suplantación de la titular y cuando el Sisbén realiza actualización y considera que un núcleo familiar mejoró sus condiciones socioeconómicas, este reporte genera suspensión (se debe gestionar directamente con el Sisbén para volver al programa).