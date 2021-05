COVID: estas son las nuevas medidas para Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que este fin de semana no habrá cuarentena estricta, pero si toque de queda de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. Los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 7:00 pm todos los días hasta el 10 de mayo incluyendo viernes, sábados y domingos.

Estas son las nuevas medidas para la capital

-Se suspende la cuarentena general este fin de semana.

-Continúa el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, incluido el fin de semana. Rige todos los días hasta el 9 de mayo.

-Se suspende el pico y cédula.

-Se mantiene la Ley Seca las 24 horas del día todos los días hasta el 9 de mayo.

-No habrá ciclovía dominical.

-Se mantiene el sector educativo en modalidad 100% virtual hasta el 9 de mayo.

¿Se suspende el esquema 4x3?

Sí. No habrá cuarentena este fin de semana. Es decir que los días 7, 8 y 9 de mayo no habrá restricción a la modalidad y el comercio funcionará con protocolos de bioseguridad.

¿Se mantiene el toque de queda nocturno?

Sí. Todos los establecimientos de comercio esencial y no esencial deberán cerrar a las 7 de la noche para poder cumplir el toque de queda a partir de las ocho de la noche. Aplica para supermercados, tiendas, restaurantes, entre otros. Por supuesto, no aplica para servicios de salud, seguridad y transporte que son 24 horas. El espíritu de esta medida es que no haya nadie circulando en las calles a partir de las ocho de la noche.

El toque de queda nocturno rige todos los días desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana: en ese horario no podrá haber circulación general en las calles (salvo en los casos de extrema necesidad, de fuerza mayor o en las actividades exceptuadas).

¿Se levanta el pico y cédula?

Sí. Se suspende la medida de pico y cédula hasta el 9 de mayo. Las personas podrán entrar a cualquier tipo de establecimiento mientras no rija el toque de queda nocturno.

¿Continúa la ley seca?

Sí. Se mantiene las 24 horas del día, todos los días hasta el 9 de mayo. Sólo se permite venta de bebidas embriagantes a domicilio.

¿Los estudiantes seguirán en virtualidad?

Sí, se mantiene suspendido el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados.