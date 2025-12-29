Asesinan a subintendente de la Policía en ataque armado en Los Patios, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un subintendente de la Policía fue asesinado la noche de este domingo 28 de diciembre en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, tras ser atacado con arma de fuego mientras se desplazaba en su vehículo particular en compañía de su familia.

La víctima fue identificada como Yair Fabián Prato, quien recientemente había sido trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor) a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y se encontraba disfrutando de su permiso de Navidad.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró hacia las 8:00 de la noche, cuando el uniformado se movilizaba hacia Cúcuta junto a su progenitor, su cónyuge y un sobrino menor de edad.

En ese momento, fueron abordados por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Como consecuencia del ataque, el subintendente Prato resultó gravemente herido, mientras que el menor de edad también sufrió lesiones.

El uniformado fue trasladado de urgencia a la clínica Puente Barco, donde el personal médico confirmó que presentaba tres heridas por proyectil de arma de fuego en el rostro y que ingresó sin signos vitales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, establecer los responsables y determinar si el ataque estaría relacionado con su labor como integrante activo de la institución.