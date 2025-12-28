San Bernardo estrena transformación: avanzan obras en su parque principal con apoyo comunitario

Ibagué

El corregimiento San Bernardo vive una renovación que promete cambiar la vida de sus habitantes. La Alcaldía de Ibagué, a través de los Presupuestos Participativos, adelanta la remodelación del parque principal, un espacio que por años fue punto de encuentro y que ahora se prepara para convertirse en un escenario moderno y acogedor.

Edilberto Pava, gerente de INFIBAGUÉ, destacó que la obra avanza sin contratiempos y con el respaldo de la comunidad. “Estamos trabajando de la mano con los ediles y los vecinos, quienes se muestran satisfechos porque ya se ven los resultados del gobierno de la alcaldesa Johana Aranda”, aseguró.

El proyecto contempla la restauración de senderos peatonales, la construcción de un nuevo parque infantil, el mantenimiento del gimnasio biosaludable y la instalación de mesas para juegos tradicionales como ajedrez y parqués. Además, se levantará un letrero con la frase “Yo amo a San Bernardo”, símbolo de identidad y orgullo local.

Según Pava, la transformación será integral: “Ya estamos colocando parte del mobiliario nuevo, iniciamos el fundido de placas y en las próximas semanas instalaremos una pérgola que dará mayor comodidad a los visitantes”. La intervención busca que el parque sea un espacio seguro, atractivo y funcional para todas las edades.

La Alcaldía también informó que obras similares se ejecutan en el parque principal del barrio Calarcá, donde se construyen senderos rústicos, se instalan columpios y se realizan labores de poda, pintura y mantenimiento general. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de recuperar los espacios públicos y fortalecer la convivencia ciudadana en distintos sectores de Ibagué.