Concejo de Cúcuta debatirá tema de estratificación en la ciudad

En el Concejo de la ciudad de Cúcuta se ha hecho la citación a la Secretaría de planeación municipal Margarita María Contreras Díaz y a la subdirectora de servicios públicos del municipio Marcela Rodríguez Camacho para explicar cómo se ha llevado a cabo el proceso de la estratificación en toda la ciudad, y que ha generado inconformismo en muchos sectores que han visto el incremento de las facturas de los servicios públicos por el aumento de estrato.



La convocatoria de estas dos funcionarias se hace debido a las constantes denuncias que se han realizado ante esta corporación, y para esto por parte de la alcaldía se ha anunciado que se entregará un informe detallado de cómo se actualizado este proceso y algunos hechos de corrupción que fueron denunciados anteriormente por el alcalde Jairo Yañez.



Carlos Dueñas concejal por el Partido Centro Democratico en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante conocer los alcances de este sistema y como se han visto los cambios en los diferentes estratos de la ciudad.



“La administración municipal ha sostenido que no ha adelantado proceso de estratificación socioeconómica y que sólo es una ajuste de bases de datos antigua que no ha sido concertada con las empresas de servicios públicos domiciliarios, y que esto es lo que ha venido ocurriendo y ha tenido unas consecuencias con el pago de algunas comunidades, por esto se hizo esta citación para tener de primera mano la información y contarle a la ciudadanía que el Concejo municipal está a favor de los ciudadanos y qué cualquier proceso que vaya en contra de la población nosotros no lo aceptaremos”, dijo el concejal.

Afirmó según la administración municipal se hizo una revisión de los estratos 2020, y se encontraron varias inconsistencias en los documentos de 518 predios.