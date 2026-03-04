Convocan plantón por muerte de adulta mayor en dispensario de medicamentos en Cúcuta

Adulta mayor murió en dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La Federación de Veedurías de la Salud del Norte de Santander convocó a un plantón y una velatón el próximo lunes, 9 de marzo, a partir de las 8:00 de la mañana, frente a la sede de la droguería Cafam, ubicada en el barrio Caobos, en rechazo a la muerte de Cecilia Quintero García, quien falleció mientras esperaba la entrega de sus medicamentos.

Hermes Madrid, presidente de la Federación, explicó a Caracol Radio que la movilización busca exigir respuestas de las autoridades y denunciar lo que consideran fallas graves en la atención y en la entrega de medicamentos.

“Queremos resaltar que la persona que murió fue una enfermera que dio la vida salvando vidas y murió pidiendo, mendigando medicamentos para su familia y para ella misma”, afirmó.

El dirigente señaló que, hasta el momento, no ha habido pronunciamientos claros de las entidades competentes.

“Ni el instituto, ni la Fiscalía, ni ningún ente de control se ha pronunciado al respecto. Entonces nosotros, desde la Federación, queremos resaltar ese hecho”, indicó.

La protesta también estará dirigida contra Cafam y Nueva EPS. Según Madrid, “vamos a protestar contra Cafam y Nueva EPS por la actitud pasiva y prácticamente indiferente ante la muerte de un ciudadano colombiano”.

Además, cuestionó las condiciones de atención el día de los hechos y aseguró que el establecimiento debió reaccionar de manera más oportuna.

En relación con el abastecimiento, afirmó que, pese a que “el mes pasado se giró el 95% a Cafam”, actualmente “nos tiene cero medicamentos” y que “el 90% no está entregando”. Añadió que durante el plantón se presentarán usuarios con fórmulas pendientes desde el año pasado.

“Las enfermedades no esperan. El cáncer sigue avanzando y la gente se sigue muriendo. No hay derecho”, expresó.

La Federación hizo un llamado a la ciudadanía para acompañar la jornada y exigir garantías en la entrega oportuna de medicamentos en Cúcuta.