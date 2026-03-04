Confirman cinco casos de varicela en la cárcel de Cúcuta

Cúcuta.

Cinco casos de varicela fueron confirmados en el complejo carcelario de Cúcuta, según informó Nereida Parra, apoyo a eventos inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud municipal.

El brote se presenta desde finales de enero en los pabellones 20 y 21 de la estructura norte, área de hombres.

“Actualmente en el complejo carcelario se está presentando un brote de varicela desde finales del mes de enero. A la fecha tenemos un total de cinco casos de sexo masculino”, precisó la funcionaria a Caracol Radio.

Parra explicó que se trata de un evento que históricamente se ha presentado en este tipo de población debido a las condiciones de confinamiento y al contacto con visitantes.

“Es un evento que usualmente se presenta en esta población por su estado de confinamiento y las visitas que vienen desde afuera. No es un evento nuevo, es un evento sensible para esta población”, señaló.

Frente al manejo de la situación, indicó que se activaron los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud, con el apoyo del IDS encargada de la atención en el penal y el equipo de vigilancia epidemiológica.

Entre las medidas adoptadas están el uso obligatorio de tapabocas, refuerzo en los procesos de limpieza y desinfección, restricción para compartir objetos personales y, principalmente, el aislamiento de los casos confirmados.

“Lo más importante es el proceso de cuarentena y de aislamiento de los casos enfermos. El último caso fue reportado el 25 de febrero. Si no se presentan nuevos contagios, el brote podría darse por cerrado el 8 de abril y las medidas levantarse el 9 de abril”, afirmó Parra.

Sobre el riesgo para el resto de la población privada de la libertad, la funcionaria aseguró que el establecimiento cuenta con áreas definidas para aislamiento y control de circulación.

“La estructura del complejo carcelario garantiza el aislamiento de los casos. Ellos constan con un área de aislamiento establecida y hacen el cierre del patio, es decir que no ingresa población nueva ni sale población hasta que se levanten las medidas de contención”, concluyó.