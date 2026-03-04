Desmantelan laboratorio de coca en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Operaciones militares contra el narcotráfico, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, orgánico de la Trigésima Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, lograron la ubicación y el desmantelamiento de un laboratorio usado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Ricaurte, zona rural del municipio de Cúcuta, Norte de Santander.

La operación militar permitió neutralizar una infraestructura ilícita compuesta por cinco construcciones rústicas que eran usadas por el Frente de Guerra Nororiental del ELN para el fortalecimiento de sus economías ilícitas.

Este resultado representa una afectación estratégica a las rentas criminales del ELN, estimada en aproximadamente 3,6 millones de dólares, debilitando de manera significativa su subsistema financiero, logístico y delincuencial.

En el lugar de los hechos, las tropas lograron la incautación de 305 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida, 110 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 264 galones de base de cocaína en suspensión, evitando su distribución hacia mercados ilícitos nacionales e internacionales. Asimismo, fueron hallados más de 1250 galones de insumos químicos líquidos, así como 174 kilogramos de insumos sólidos, elementos fundamentales en el procesamiento del alcaloide.

De igual forma, en el lugar se incautaron equipos empleados en la producción y empaque del estupefaciente, entre ellos prensas hidráulicas, hornos microondas, sistemas de destilación, plantas eléctricas, empacadoras al vacío, sistemas de filtración y otros elementos logísticos utilizados para el procesamiento industrial del alcaloide.