IPS incumplen protocolos de bioseguridad

Las autoridades sanitarias están en alerta por el continuo desorden e incumplimiento en establecimientos públicos entre ellos las IPS.

En los operativos del grupo biosanitario se detectó el incumplimiento por parte de las IPS de los protocolos de bioseguridad en Cúcuta, situaciones que son evidentes y que se han denunciado y que comienzan a tener eco en las instituciones encargadas de realizar la vigilancia

El grupo especial realizó visita de inspección a 15 IPS de las redes públicas y privadas, encontrando que varias de estas no garantizan a sus usuarios el distanciamiento de dos metros en la fila o no cuentan con el personal para cumplir con los protocolos.

Lorena Álvarez líder grupo élite bioseguridad dijo que, “donde hemos tenido rechazo por parte de estas entidades, de alguna manera no nos han dejado entrar a verificar sus instalaciones, creemos que por políticas privadas no lo hacen, pero si hemos encontrado en la mayoría de estos incumplimientos sobre todo en el distanciamiento, en las afueras de las IPS o EPS no se respeta el distanciamiento como tal”.

Advierte la funcionaria que se realizaron las recomendaciones para corregir estas situaciones y garantizar la protección de los usuarios de las entidades y establecimientos públicos.