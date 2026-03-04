Policía incauta madera en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

En la ofensiva nacional contra deforestación y el aprovechamiento forestal, la Policía Metropolitana de Cúcuta, a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, en las últimas horas fueron incautados 70 metros cúbicos de madera rolliza.

El caso fue conocido por uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental con el apoyo de la de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, que adelantaban planes de control y vigilancia ambiental, en el corregimiento San Pedro Zona Rural.

Gracias a información oportuna suministrada a través de una fuente humana, la cual manifestó que en una bodega se encontraría escondida gran cantidad de madera; por lo que se inició la verificación por parte de los efectivos, encontrando más de 70 Metros cúbicos.

La madera no presentaba el salvoconducto único nacional expedido por la autoridad ambiental, ni la guía de movilización expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA que acreditara la legalidad de los maderos.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, asegura que seguirá realizando campañas para concientizar a la comunidad sobre la importancia de proteger los ríos y afluentes de las zonas rurales de los municipios que conforman el área metropolitana