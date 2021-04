Ministerio Público pide a autoridades avanzar en desminado

Norte de Santander es uno de los territorios en Colombia en donde más minas anti personas se han sembrado por los diferentes grupos armados al margen de la ley, y que son utilizadas cómo un arma dentro de la guerra que se mantiene contra las autoridades.



La región del Catatumbo es una de las más afectadas por este fenómeno, y por esto el Ministerio Público en esa región le ha pedido a las autoridades que se avance en el proceso de desminado que sera establecido por parte del Gobierno Nacional.



Juan Peñaranda quién es el personero del municipio de Sardinata, le dijo a Caracol Radio que es fundamental que las autoridades puedan avanzar en este proceso para la seguridad de toda la comunidad que tránsita por los diferentes caminos verdes.



“Nosotros tuvimos hace poco un accidente con mina antipersonas en el corregimiento de Las Mercedes en la vereda La Reforma pese a que desde la personería municipal y la alcaldía municipal de Sardinata se han hecho múltiples advertencias de qué en esa zona hay posibles campos minados, hemos estado haciéndole peticiones al Ejército Nacional para que haga un desminado y no ha sido posible contar con esta ayuda y a consecuencia se ven estos accidentes, el año pasado tuvimos cuatro accidentes y este año llevamos dos, el Ejército en algunos espacios ha alegado que ellos no tienen información concreta de dónde están estos artefactos, pero pues igual que se haga un barrido y se haga un análisis de la zona que hasta este momento no se ha hecho”, dijo el personero.

De igual forma , le pidió a todos los grupos armados tratar de buscar un diálogo con el gobierno nacional y que se logre un proceso de paz que permita acabar con la guerra en esta región al oriente del país.