Cúcuta se une a protesta nacional de bares y discotecas

El sector nocturno en todo el país convocó a una protesta simbólica y pacífica que se realizó en diferentes municipios de Colombia, pidiendo que no se tomen sólo medidas restrictivas contra estos empresarios y que se busquen las alternativas para evitar el cierre definitivo de estos establecimientos.



Ante esto en Cúcuta los diferentes agremiados a este sector participaron activamente de este llamado al Gobierno Nacional para evitar debilitar la economía nocturna, y que no sólo se castigue el mal comportamiento los fines de semana por motivo de la pandemia.



José Luis Mora quién es el presidente de la asociación de bares y discotecas Asobares en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que a pesar de acatar todas las disposiciones que se han establecido en los horarios de toque de queda, si continúan el gobierno sin brindar una respuesta será el causante de la quiebra de muchos de los empresarios.



“Hicimos por primera vez después de 17 años una manifestación masiva por parte de Asobares pidiendo no más medidas restrictivas sólo los fines de semana y sólo en la noche, no podemos seguir pagando los platos rotos y así se llamó esta manifestación, aquí en Cúcuta parece que la gente se le olvidó que el virus venía de China y ahora creen que salió fue de un bar, pero además de eso una cosa son las percepciones y otras son las cifras que nos respaldan, por ejemplo en Norte de Santander durante diciembre y enero estuvimos cerrados y el departamento estuvo desbordado con el COVID-19, nosotros llevamos hoy trabajando entre las 12 de la noche y 2 de la mañana dos meses y el departamento todavía no ha subido su porcentaje COVID-19, entonces es claro que la noche no sólo en Norte de Santander sino en todo el país está lejos de ser la culpable del virus”, dijo el empresario.

Le puede interesar:Efectos de posible fumigación con glifosato podría afectar a Venezuela

La manifestación se realizó a las nueve de la mañana en el parque Santander en el centro de la ciudad de Cúcuta, y se partieron varios platos de porcelana como acto simbólico haciendo alusión a que ellos no son los promotores del contagio.