Hasta un 40% deja de vender el sector nocturno por la Ley Seca

Desde el sector nocturno en Norte de Santander dieron a conocer las pérdidas económicas que tendrán los establecimientos comerciales por la Ley Seca que regirá este fin de semana en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que el próximo domingo 8 de marzo es el Día de la Mujer.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares, aseguró a Caracol Radio que es lamentable que no se trasladara esta fecha (Día de la Mujer) para el próximo fin de semana, como ha ocurrido en otras celebraciones. El no haber tenido un plan B, representa una pérdida entre el 35% y el 40% en las ventas para este gremio.

“El Día de la Mujer, es un día que cada día se celebra más por esa importancia que tiene la mujer en nuestra vida y en la economía del país", dijo Quintero. “Se debió haber pensado que esto es una fecha que viene prevista de mucho tiempo atrás, haber modificado o haber aplazado esta fecha tan importante que es el Día de la Mujer y que nos representa económicamente afectaciones a todos los empresarios”.

Pidió que para las próximas elecciones a la presidencia, que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo, fecha en el que en Norte de Santander se celebra el Día de las Madres, se traslade la celebración un domingo antes o un domingo después, para evitar que el comercio se vuelva a ver afectado.