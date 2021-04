Barranquilla inicia vacunación para mayores de 65 años

Barranquilla dará inicio al proceso de vacunación de los adultos mayores de 65 años, previo agendamiento con sus instituciones prestadoras de salud, para dar cumplimiento a la directriz emitida por el Ministerio de Salud.



El Secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, manifestó que los adultos mayores de 65 años serán llamados y agendados para vacunación de acuerdo a la institución de salud, es decir la EPS a la que pertenecen, y deberán acudir al punto asignado para la aplicación de su primera dosis el día que le corresponde.

“Avanzamos en este plan de vacunación con otro grupo poblacional, pero es importante seguir guardando las medidas de prevención y autocuidado, tapabocas cubriendo la nariz y la boca, distanciamiento social y lavado de manos. La vacunación es una parte de la solución hasta después de la segunda dosis, mientras tanto, sigámonos cuidando”, agregó el funcionario.



Llegan más vacunas



El Distrito recibió otras 30.821 vacunas contra el COVID-19, destinadas a la inmunización con primeras dosis de la población de 70 a 79 años y al talento humano en salud de primera línea de atención, y para cubrir segundas dosis de adultos mayores de 70 años y más, para continuar con etapas 1 y 2 del plan.



A corte del 12 de abril del 2021, el Distrito de Barranquilla ha aplicado 116.031 vacunas contra el COVID-19 y ha recibido un total de 173.912 dosis, enviadas por el Gobierno nacional.



Mendoza recalcó que no hay restricciones de movilización para llevar a los adultos mayores de 70 años a vacunar en cualquiera de los puntos habilitados. La vacunación es abierta, sin agendamientos. Solo tienen que ir con un acompañante y mantener las medidas de autocuidado.



De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se atiende en jornada continua en los siguientes puntos:

• Estadio Romelio Martínez.

• Escuela Normal La Hacienda.

• Estadio Edgar Rentería.

• Coliseo Elías Chegwin.

• Vacunación en los PASO y los CAMINO de la red pública.



Con agendamiento previo:

• Vacunación puntos de las EPS.

• Punto de autoservicio Drive Thru, para afiliados a EPS Sura o a través de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Atención de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.