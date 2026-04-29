🔴EN VIVO| Funcionarios del MinInterior están retenidos: protestas de indígenas en centro de Bogotá

Funcionarios del MinInterior están retenidos dentro de la entidad por la comunidad Misak en Bogotá

No paran los problemas con las comunidades indígenas que llegaron a Bogotá desde hace 15 días, a pedir por un pliego de peticiones que incluía temas de infancia y adolescencia, retorno, reubicación y permanencia en la ciudad y otro espacio relacionado con ayuda humanitaria.

Pero a pesar de que estaban siendo atendidos con mesas de diálogo, este miércoles decidieron impedir la salida de cerca de 200 trabajadores de las instalaciones del Ministerio del Interior en la sede del centro de la capital del país.

Desde las 9 de la mañana, se instalaron en la puerta del edificio y no han dejado salir a los trabajadores de la entidad, donde hay mujeres en estado de embarazo y adultos mayores.

Siendo las 4:20 de la tarde, hay personas con problemas de salud que no han podido desayunar ni almorzar.

La situación es tan preocupante que los funcionarios del Ministerio del Interior que están retenidos, están lanzando mensajes en hojas pidiendo que los dejen salir de la sede.

¿Qué dice el Gobierno sobre lo sucedido?

Ante la retención de cerca de 200 trabajadores en las instalaciones del Ministerio del Interior, el Gobierno aseguró que estaban implementando mesas técnicas con los representantes indígenas hasta que cambiaron el pliego de peticiones centrándose en una nueva ubicación del albergue.

El Gobierno puntualizó que a pesar de que tienen abiertos los canales al diálogo, no permitirán que se vulneren los derechos de los trabajadores que están siendo retenidos.

EN VIVO | Minuto a minuto: enfrentamientos entre indígenas y UNDMO